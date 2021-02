Studio, Team und Kaffee - ein Blick hinter die Kulissen von psychologeek

“Hallo und herzlich Willkommen im psychologeek Studio!” - In diesem Video nehme ich euch bei einem Dreh mit, erzähle euch wer alles hinter psychologeek steckt und zeige euch was hinter den Kulissen so abgeht! Außerdem stelle ich mich euren Vermutungen …...

11 min 11 min 22.12.2020 22.12.2020 UT UT Video herunterladen