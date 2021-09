Schlafstörung: Was kann René noch helfen? - reporter

Nicht einschlafen können, sich hin- und her wälzen und dann keine erholsame Nacht haben – das kennen sicher viele von uns. Doch was, wenn es jede Nacht so ist? Bei René ist das so. Er kann seit 6 Jahren nicht richtig schlafen und hat deswegen alle sozia...

12 min 12 min 16.09.2021 16.09.2021 UT UT Video herunterladen