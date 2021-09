Sexnachrichten im Kinderchat: Das könnt ihr tun - reporter

Hinweis: In diesem Film geht es um sexualisierte Gewalt an Kindern. Sexnachrichten und Prostitutionsangebote an 12-Jährige - leider passiert es oft im Netz, dass Ältere versuchen, in sexuellen Kontakt zu Kindern zu kommen. Viele aus der Community haben...

