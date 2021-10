Spurensuche im KZ: Was geschah mit meinem Uropa? - reporter

Samueles Uropa Ermenegildo Fior wurde im KZ Mauthausen ermordet - das genaue Schicksal aber war über 80 Jahre nicht endgültig geklärt. Während des Krieges, so hat man sich in Samuels Familie erzählt, soll er den Widerstand in Italien gegen das NS-Regime...

13 min 13 min 23.09.2021 23.09.2021 UT UT Video herunterladen