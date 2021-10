Ständig Angst vorm Einnässen: So geht es jungen Menschen mit Inkontinenz - reporter

‍ Victoria ist 20 und leidet schon mehr als ihr halbes Leben lang an Inkontinenz. Alles fing damit an, dass sie mit 8 plötzlich wieder ins Bett machte und verlagerte sich dann auch in ihren Alltag. Manchmal überkommt sie der Druck in der Blase so schnel...

Videolänge: 13 min Datum: 20.10.2021 : UT Video herunterladen