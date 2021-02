Weihnachts-Challenge: Wer verteilt besser GESCHENKE?! (Anne RECHNET nach)

Was müsste der Weihnachtsmann eigentlich leisten, um ganz Deutschland an Heiligabend mit Geschenken zu versorgen? Moderatorin Anne studiert Luft- und Raumfahrttechnik und schaut sich Physik und Technik hinter Weihnachten an.

10 min 10 min 24.12.2020 24.12.2020 Video herunterladen