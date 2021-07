Drogen, Waffen, Bordelle: die Geschäfte der Turonen - STRG_F

Nazis in der Organisierten Kriminalität? Diese Recherche beginnt mit einer großangelegten Razzia: Mehr als 500 Beamtinnen und Beamte durchsuchen 27 Immobilien, die in Verbindung mit den „Turonen“, einer Nazi-Truppe aus Thüringen, stehen. In den Privatwo...

23 min 23 min 30.06.2021 30.06.2021 UT UT Video herunterladen