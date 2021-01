So verzweifelt will sich BILD jetzt retten - WALULIS

Videos im Internet - Wo deine Lebenszeit zum sterben hingeht Und genau da will jetzt auch die BILD groß mitmischen! Dazu produziert die BILD eine Talkshow, in der der kleine Mann mal die wirklichen Probleme in diesem Land ansprechen darf. Die Bild pla...

10 min 10 min 28.05.2020 28.05.2020 Video verfügbar Video herunterladen