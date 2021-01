Wie Fitness-YouTuber uns schwach machen - WALULIS

Fitness - Mobbing für die Muskeln. Gerade in Zeiten von Corona boomen Fitnessvideos mit Workouts für zuhause, Yoga-Routinen und auch Nahrungsergänzungsmitteln. Was heute Fitness-Influencer sind, gab es auch schon 1983 als “Enorm in Form” beim ZDF. Damal...

8 min 8 min 13.07.2020 13.07.2020 Video verfügbar Video herunterladen