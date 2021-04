allesdichtmachen: Das steckt hinter der Aufreger-Kampagne - WALULIS DAILY

Eine seltsame Netzkampagne hat die deutsche Promi-Welt in Brand gesetzt. In mehreren Videos kritisieren bekannte Gesichter die Corona-Maßnahmen und geraten dabei beinahe ins Schwurbeln. Was und WER dahintersteckt, wie krass Deutschland darauf reagiert h...

10 min 10 min 23.04.2021 23.04.2021 Video herunterladen