Die krassen Highlights der Corona-Proteste - WALULIS DAILY

Das Demo-Fieber ist ausgebrochen! Zehntausende haben am Wochenende deutschlandweit gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Wir zeigen euch, wo es am Wochenende besonders lustig her ging und was das große Dilemma bei diesen Protesten ist.

10 min 10 min 11.05.2020 11.05.2020 Video herunterladen