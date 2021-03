Querdenker auf Demo rasten aus, Polizei schaut zu - WALULIS DAILY

Die Querdenker haben wieder zugeschlagen! Am Wochenende war eine riesige Massendemonstration in Kassel. 20.000 Menschen, ohne Maske, aber dafür mit vielen Kontroversen. Was da alles Verrücktes auf der Demo los war. Und warum dafür nicht die Demonstriere...

8 min 8 min 23.03.2021 23.03.2021 UT UT Video herunterladen