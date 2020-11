Wie der McPlant Veganer triggert - WALULIS DAILY

Die späte Fast-Food-Revolution! Das traditionsbewusste McDonalds will jetzt auch mal beim Veggie-Trend mitmischen. Es soll eine komplett vegane Produktreihe geben. Wir zeigen euch was es damit auf sich hat und wie McDonalds seinen angeblichen Partner Be...

7 min 7 min 11.11.2020 11.11.2020 UT UT Video herunterladen