Hybristophilie - Verliebt in einen Mörder

Es gibt Frauen, die fühlen sich zu Verbrechern emotional und sexuell hingezogen. In der Psychologie spricht man von Hybristophilie. Reporterin Alina Schulz will verstehen, wie das sein kann und trifft in diesem Film drei Frauen, die mit Mördern zusammen...

28 min 28 min 08.08.2019 08.08.2019 Video herunterladen