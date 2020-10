Illegale Techno-Raves in Köln

Illegale Techno-Open Airs gibt es in Köln im Sommer jedes Wochenende - auf Freiflächen, Brachen oder in Tunnels. Ohne Genehmigung, ohne Kontrollen, ohne Eintritt. Julia Rehkopf hat sich eine Nacht lang in Köln auf drei Techno-Partys herumgetrieben.

