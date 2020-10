Kulturelle Aneignung - Wo fängt Diskriminierung an?

Wie steht Ihr zu "Indianer"-Kostümen und Black-Facing? Seit Karneval ist die Diskussion über Diskriminierung durch kulturelle Aneignung in Deutschland lauter geworden. Was geht, was geht nicht? Und wie fühlen sich die Betroffenen? Reporterin Dilan Grop...

