Prostitution in Deutschland - Flüchtlinge, die ihren Körper verkaufen

„Massoud“ und „Hamid“, beide Geflüchtete aus dem Nahen Osten, verkaufen ihre Körper an Männer. Illegal. Sie glauben, nur so genug Geld zum Überleben zu bekommen. In dem Film von Anna Neifer und Ramesh Kiani erzählen die beiden über ihr Doppelleben...

10 min 15.06.2017