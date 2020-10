Rich Kids – Wie Superreiche in Hongkong mit ihrem Geld protzen

Ferrari, Lamborghini, fette Villa: Die Rich Kids in Hongkong wissen gar nicht wohin mit ihrem Geld. In einer der teuersten Stadt der Welt protzen die einen mit ihrem Reichtum, während die anderen in Käfigen oder auf der Straße leben müssen. Steffen H...

15 min 15 min 22.05.2017 22.05.2017 UT UT Video herunterladen