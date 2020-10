Betthimmel selber bauen mit @EasyAlex - DIY Baldachin

Easy Alex wollte schon immer mal einen Betthimmel haben! Die Chance hat er genutzt und mit Lena gleich mal einen an das Bett im Zimmer gebaut. Das DIY macht mega was her und ist dabei so einfach, dass ihr das alles easy zuhause nachbauen könnt!

