Dreikönig mit Pater Nikodemus Schnabel

Am Festtag "Heilige Drei Könige", der offiziell im kirchlichen Kalender "Erscheinung des Herrn" heißt, feiern Christen, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist und sich so allen Erfahrungen des Lebens von Freude, aber auch Leid ausgesetzt hat. So erzählen die biblischen Texte, dass drei Könige einem Stern gefolgt sind, um dem Sohn Gottes zu huldigen – was dem Tag seinen volkstümlichen Namen "Dreikönig" gab. Außerdem schildern sie nach dem Besuch die Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten, weil sie in ihrer Heimatstadt Bethlehem nicht sicher waren.



Pater Nikodemus nutzt den Tag, um der Frage nachzugehen, was es bedeutet, in Unsicherheit zu leben, das Risiko einer Flucht auf sich zu nehmen und wie es gelingen kann, andernorts eine neue Heimat zu finden.