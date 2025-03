Der Unfall scheint zunächst harmlos zu sein: Ein Arzt diagnostiziert lediglich eine Rippenprellung. Doch dass Johannes ernsthafte innere Verletzungen hat, zeigt sich erst Wochen später. Als er unter anderem ins künstliche Koma versetzt wird, hängt sein Leben am seidenen Faden. Doch er überlebt – mit körperlichen und kognitiven Einschränkungen. Johannes ist ein Pflegefall, er kann weder laufen noch sprechen.



Für Annika ist von Anfang an klar: Johannes ist ihre große Liebe – und nur zusammen kann sie sich eine Zukunft vorstellen. Gemeinsam in ihrer Wohnung. Auch wenn das heißt, dass sie als junge Frau täglich ihren Freund pflegen muss – und das neben ihrem Studium. Zusätzlich stehen häufig Arzttermine, Physio- und Ergotherapien an.



Annika muss sich um die komplette Hausarbeit kümmern und ihre eigenen Interessen hintanstellen. Es gibt immer wieder Momente, in denen ihr alles zu viel wird. Doch sie will sich nicht davon abbringen lassen, für ihren Johannes da zu sein.