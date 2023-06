Die Special Olympics World Games sind das größte sportliche Event für Menschen mit geistiger Behinderung. Erstmalig finden diese in Berlin statt. 7000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt reisen im Juni nach Deutschland, um sich in 26 Sportarten zu messen. Stefanie Wiegel tritt mit ihren Rollerskates an.



In der Sportabteilung der Lebenshilfe Mettmann trainiert sie dafür wöchentlich. "Sport ist wichtig für mich! Ohne Sport würde ich nur zu Hause hocken. Und das wäre super langweilig. Durch den Sport habe ich schon einiges von der Welt gesehen." Stefanie hat schon bei den Weltspielen in Athen, Korea und Schladming teilgenommen und das sehr erfolgreich. Mehrere Gold- und Silbermedaillen hat sie gewonnen.



Seit 2017 ist sie Athletensprecherin im Verband Special Olympics und setzt sich für andere Sportlerinnen und Sportler ein. Ihr Ziel für die Spiele in Berlin ist es, "das Beste zu geben, was man geben kann".