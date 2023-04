Marlis Weinold (26) ist 1,06 Meter groß, und Gary Masson (31) misst 1,33 Meter. 2019 haben sie sich auf einem Kleinwuchstreffen kennen und lieben gelernt. Bald darauf zogen der Fachinformatiker und die Lehramtsstudentin zusammen. Im November 2021 macht Tochter Maya ihr Familienglück perfekt. Sie hat den Kleinwuchs nicht geerbt. Doch das ist für die Eltern keineswegs ein Problem. Die junge Familie erlebt das gleiche Glück und die gleichen Probleme wie andere frischgebackene Eltern auch. Auf Sorgen, die von außen an sie herangetragen werden, entgegnen sie: "Das passt schon!"



Auf ihrem Instagram-Account @mytinybiglife hält Marlis den Alltag der Familie fest. Dort zeigt sie, was sie in der Wohnung auf ihre Größe angepasst haben und welche besonderen Vorkehrungen sie für ein Leben mit Kleinkind treffen mussten. Denn Maya reicht schon jetzt problemlos an Herd und Wasserhahn heran.



Marlis sieht diesen Umstand gelassen: "In einigen Punkten muss man halt umdenken, und wir haben bisher immer eine gute Lösung gefunden." Ihr Partner Gary ergänzt: "Maya wird das Zusammenleben mit uns ja schnell begreifen, wenn sie größer wird, und auf diesem Weg werden wir alle drei bestimmt viel Freude miteinander haben."



Die Familie nimmt die Zuschauer mit in ihren Alltag und zeigt, wie ihr Zusammenleben funktioniert.