einfach Mensch vom 6. November 2021

Hier gestalten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinschaftlich ihren Alltag und bewirtschaften unter anderem 75 Hektar Ackerfläche biologisch-dynamisch im Sinne der Nachhaltigkeit. Das ist Ludwig wichtig, da er Garten- und Landschaftsbau gelernt hat und sich viel mit den Problemen unserer Zeit auseinandersetzt. Er sagt, er lebe in erster Linie wegen seiner Langsamkeit hier, die in der Vergangenheit oft als Makel empfunden wurde. Er ist sehr belesen und immer auf der Suche nach Gesprächspartnern, mit denen er seine Eindrücke diskutieren kann. Zu seinen Interessen zählen neben dem aktuellen politischen Weltgeschehen auch Geschichte, Anthropologie, Astrologie, Paläontologie und Geologie. Bücher und Magazine sind seine Schätze, von denen er sich am liebsten niemals trennen würde, und die Gemeinschaft lässt ihm so weit es geht auch seine eigene Ordnung in seinem Zimmer. Sollte es doch vorkommen, dass Ludwig sich von ein paar Stücken trennen muss, dann ist das sehr schwer für ihn.



"einfach Mensch" trifft den Zwei-Meter-Mann bei seiner Arbeit auf dem Feld bei der Kürbisernte, im Stall, bei den Harzer Rotrindern oder auf dem Kompost. Die körperliche Arbeit an der frischen Luft und die Ruhe tun ihm gut, obwohl dem ehemaligen Großstädter das kleine Dorf manchmal ein bisschen zu abgeschieden ist. Ludwig ist Teil der Gemeinschaft, in der er in der Freizeit seinen eigenen Interessen nachgehen kann.