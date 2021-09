einfach Mensch vom 9. Oktober 2021

Janis McDavid hat Wirtschaftswissenschaften studiert, zwei Bücher veröffentlicht und ist als Motivationsredner ständig auf Achse. Lange haderte er mit seinem Los. Er wächst bei einer Familie auf, die ihm ganz bewusst von klein auf nur so wenig wie nötig hilft. So findet Janis McDavid aus eigener Kraft Wege, sein Leben weitgehend selbstständig und selbstbestimmt zu bewerkstelligen.



In der Reportage von Autorin Marie Tiemann erzählt Janis McDavid, was ihn antreibt, was ihm wichtig ist. "Ich will erreichen, dass die Menschen in mir nicht nur den Typ ohne Arme und Beine sehen, der sein Leben trotzdem lebt und sogar auf Berge steigt! Ich will da gar nicht Vorbild sein - weder für Menschen mit noch für Menschen ohne Behinderung. Ich möchte die Menschen dazu motivieren, an ihre vermeintlichen Grenzen zu gehen und über den Tellerrand zu schauen. Denn was ist schon normal? Wir müssen endlich aufhören, in solchen Kategorien zu denken!"