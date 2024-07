In Deutschland gibt es etwa 100.000 kleinwüchsige Menschen – Janina ist eine davon. Sie hat Achondroplasie, eine Entwicklungsstörung des Knochen-Knorpelgewebes. In ihrer Familie ist sie die einzige kleinwüchsige Person. Janina hat ein inniges Verhältnis zu ihrer Familie, sie wird voll akzeptiert. In der Öffentlichkeit ist das nicht immer so: Janina wird wegen ihrer Körpergröße von 1,30 Meter von Vielen unterschätzt. Vor allem in der Kleinstadt in Bayern, in der sie aufgewachsen ist, wurde sie häufig angestarrt. 2017 zog sie nach Berlin – von da an änderte sich für sie vieles. Sie fing an, regelmäßig Sport zu machen und entdeckte die sozialen Medien für sich. Auf Instagram teilt sie mittlerweile ihr Leben – dabei geht es vor allem um Fitness, Mode und ihre Behinderung. Von abwertenden Kommentaren lässt sich Janina nicht entmutigen.