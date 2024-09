Lemonia ist taub seit ihrer Geburt. Ehemann Thorsten ist ein CODA, ein Kind tauber Eltern. Die Bezeichnung kommt aus dem Englischen (Child of Deaf Adults). Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, Asterios und Melia. CODA sein, das bringt viele Herausforderungen mit sich, aber auch viele Chancen. Der Film erzählt von ihrem Familienalltag und von Erfahrungen.



Mutter Lemonia hat eine angeborene Gehörlosigkeit, ihre Familie ist über Generationen taub. Dass sie hörende Kinder bekommen könnten, damit hatten Lemonia und Thorsten nicht gerechnet. Aber dies sei ihnen auch nicht wichtig gewesen, ob hörend oder taub. Lemonia und Thorsten lernten sich über die Arbeit kennen. Er ist Gebärdendolmetscher und dolmetschte für sie. Eigentlich wollte Lemonia einen ebenfalls tauben Partner. Sie war skeptisch, ob es funktionieren würde mit den "verschiedenen Kulturen". Seit mehr als 15 Jahren sind die beiden nun ein gemischtes Paar – ihre gemeinsamen Kinder sind 14 und 10 Jahre alt. Manche Erlebnisse konnten die Eltern nicht teilen, zum Beispiel die ersten Worte der Kinder zu hören.



Thorsten sieht als CODA Fortschritte im Umgang mit tauben Menschen, meint, dass die Gesellschaft heute aufgeschlossener sei als noch in seiner Kindheit. So kennt er Beschimpfungen gegenüber seinen Eltern. Heute sieht er eher Faszination und Interesse bei den Freunden seiner Kinder.



Er hat über seine Erfahrungen mit den eigenen Kindern geredet und meint, ihnen damit auch geholfen zu haben. Diese sind durch offizielle Gebärdendolmetscher entlastet, müssen aber ihrer Mutter in spontanen Situationen auch helfen. Lemonia ist Dozentin für Gebärdensprache und Yogalehrerin. Yoga unterrichtet sie für gebärdensprachkompetente Personen oder mit Dolmetscher. Über ihre Arbeit hat sie mit hörenden Menschen zu tun, ansonsten ist die Familie viel in der Community mit anderen gehörlosen Menschen unterwegs. Thorsten ist Gebärdendolmetscher und übersetzt als Besonderheit zum Beispiel auch Musik in Gebärdensprache – auf den Bühnen der Welt, auch beim ESC.



Herausforderungen gibt es im Alltag für beide Seiten. Lemonia braucht immer wieder Dolmetscher, vor allem im schulischen Kontext. Die Kinder switchen zwischen den Sprachen, sobald Lemonia dazukommt, wird gebärdet. Hilfsmittel wie blinkende Lampen als Türklingel, Wecker oder Babyfon erleichtern den Alltag.