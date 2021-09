Michael Zeltwanger lebt seit fast 17 Jahren mit Multipler Sklerose. Doch der 53-Jährige verbindet nicht nur Negatives mit der chronischen Nervenkrankheit, denn durch sie lernt er seine spätere Ehefrau Deborah kennen. Auch sie hat MS. Zusammen erfüllten sie sich ihren Kinderwunsch.



Trotz Gegenwind und anfänglichen Sorgen sind sie nun Eltern einer dreijährigen Tochter. Gemeinsam gehen sie positiv durchs Leben und setzen viel auf Familienzusammenhalt, damit die gemeinsame Tochter stets gut aufgehoben ist. Das Ehepaar Zeltwanger will andere Erkrankte zu einem selbstbestimmten Leben motivieren und zeigen, dass eine Familiengründung auch mit MS möglich ist. Seine Leidenschaft zum Tanzsport hat sich Michael durch seine fortschreitende Erkrankung nicht nehmen lassen. Er will aktiv bleiben.



Am 30. Mai ist Welt-Multiple-Sklerose-Tag. Er soll auf die weltweit 2,8 Millionen MS-Erkrankten aufmerksam machen. Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft schätzt die Anzahl der Betroffenen in Deutschland auf circa 250.000 Menschen.