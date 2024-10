"Mode beschäftigt mich, seitdem ich klein bin, ich habe immer viel ausprobiert", so bringt Yasmin ihre Verbindung zur Modelwelt auf den Punkt. Schon in ihrer Jugend hat Yasmin gern Kleider gezeichnet. "Meine Mutter meinte, du könntest Modedesignerin werden." Daher entscheidet sie sich für die Arbeit in einer Schneiderei. Dort traut sich Yasmin erst nicht viel zu, doch mithilfe ihrer Kolleginnen beginnt sie, auch größere Aufgaben zu übernehmen.



Heute ist die 29-Jährige für das Modelabel "esthétique" der Duisburger Werkstatt zuständig und schneidert verschiedene Oberteile. "Am Anfang war es ein bisschen stressig, weil ich immer dachte, ich mache einen Fehler. Aber wenn ich was falsch mache, dann mache ich es noch mal neu und besser." Und nicht nur beim Schneidern traut sie sich mehr zu: Mittlerweile hat sie bei der Arbeit viele Freunde gefunden und ist immer selbstbewusster geworden.



Vor allem bei den Fotoshootings des Modelabels kommt Yasmin aus sich heraus. Einmal im Jahr werden die neuen Kleidungsstücke für den Katalog und die Internetseite fotografiert. Yasmin ist schon zum zweiten Mal dabei, und der Tag ist für sie jedes Mal ein Highlight. "Ich hätte vorher auch nie gedacht, dass ich hier mitmachen darf. Das finde ich schon ziemlich cool." Yasmins Anliegen: Mode ist für alle da!