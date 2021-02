Warum Bibellesen mehr als Spaß macht!

Menschen aller Generationen sind von der klaren Sprache, den kurzen, prägnanten Sätzen und der Übersetzung in zeitgenössischem Deutsch angesprochen. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland empfiehlt die BasisBibel. Sie findet Verwendung in Kirchen und Gottesdiensten.



In diesem Gottesdienst werden Jugendliche und Erwachsene aus Nürnberg sowie ein Übersetzer der Deutschen Bibelgesellschaft erzählen, welcher Bibelvers ihr Leben in besonderer Weise geprägt hat. Warum das Buch der Bücher kein Staubfänger für sie ist, sondern die Geschichten darin Wegweiser im Leben und die Verbindung zu Gott sind.



Der Gottesdienst wird aus der Festeburgkirche in Frankfurt/Main übertragen. Gestaltet wird er von LUX - Junge Kirche in Nürnberg und dem Ratsvorsitzenden der EKD, Heinrich Bedford-Strohm.



Die LUX-Band unter der Leitung von Philipp Renz und mit Frank Hoffmann an der Orgel gestaltet den Gottesdienst musikalisch.