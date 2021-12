Katholischer Gottesdienst

Es geht ihm um Menschen, deren Leben an einer Grenze steht. Kein Wein mehr – also keine Lebensfreude mehr. Nur Wasser – nur Tränen. Wer hilft dann weiterzuleben, wer füllt meinen Lebensakku wieder auf?



Musikalisch wird der Gottesdienst von einer Schola unter der Leitung von Annette Hemmers gestaltet. Pfarrer Uchenna Aba stammt aus Nigeria und ist seit 2014 Pfarrer im Bistum Münster. Er war bereits in der "37°"-Reihe in der Folge "Gastarbeiter Gottes" zu sehen.



Im Anschluss an den Gottesdienst wird es bis 15.00 Uhr unter der Nummer 0700 14141010 (6 Cent/Minute, Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif) die Möglichkeit geben, ein Zuschauer-Telefon zu erreichen.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden