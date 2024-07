Katholischer Gottesdienst

Im Gottesdienst werden an verschiedenen Orten der Insel Fürbitten von Menschen gelesen, deren Vorfahren schon vor 1300 Jahren auf der Insel angesiedelt waren.



Die Kirche St. Peter und Paul liegt an der Westspitze von Reichenau im Ortsteil Niederzell. Sie wurde durch den Bischof Egino von Verona gestiftet und 799 geweiht. Die heutige Kirche wurde im 11. Jahrhundert auf den Grundmauern der alten Kirche errichtet und beherbergt im Chor die Grabstätte von Bischof Egino. Die Insel selbst ist seit dem Jahr 2000 UNESCO-Weltkulturerbe und bekannt für ihre Benediktinerabtei, die als ein Zentrum geistiger und kultureller Entwicklung in der mittelalterlichen Welt galt.



Die musikalische Leitung des Gottesdienstes übernimmt Prof. Alexander Bürkle an der Orgel. Die musikalische Gestaltung wird durch eine Band unter der Leitung von Hartmut Spitzhüttl und einer Frauenschola ergänzt.



Im Anschluss an den Gottesdienst steht bis 18.00 Uhr ein Telefondienst zur Verfügung. Ehrenamtliche der Gemeinde nehmen unter der Nummer 0700 – 14 14 10 10 die Anrufe der Zuschauer entgegen und freuen sich auf den Austausch.



Weitere Informationen gibt es unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de.