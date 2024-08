Katholischer Gottesdienst

Die Gemeinden in der Pfarreiengemeinschaft zeichnen sich durch starke Dorfgemeinschaften aus. Es gibt ein vielfältiges Vereinsleben, in dem sich viele Menschen ehrenamtlich engagieren. Das kirchliche Leben ist ebenfalls Ausdruck dieser Vielfalt, in der auch Verantwortung geteilt wird. So prägen neue Leitungsmodelle das Gemeindeleben und binden haupt- wie ehrenamtliche Kräfte ein. Auf diese Weise entsteht eine "Kirche der Beteiligung", die eine wichtige Rolle in der Dorfgemeinschaft spielt und das Zusammenleben der Menschen prägt. Im positiven Sinn ist dort die Kirche noch im Dorf.



Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes mit dem Projektchor sowie Musikerinnen und Musikern der Pfarreiengemeinschaft liegt bei Regionalkantorin Maria Hartelt. Die Orgel spielt Daniel Kortland. Erwachsene, Jugendliche und Kinder aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft wirken in den liturgischen Diensten mit.



Im Anschluss an den Gottesdienst sind Gemeindemitglieder unter der Telefonnummer 0700 – 14 14 10 10 (6 Cent/Minute, Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif) bis 18.00 Uhr erreichbar.



Weitere Informationen sind unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.



Kontakt zur Pfarrei:

Pfarrer Michael Franke und Kirsten Ludwig (Gemeindeleitung)

Kirchstr. 1b

49577 Kettenkamp