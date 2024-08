Katholischer Gottesdienst

Die 1903 eingeweihte St. Emmerichskirche war bis zum Zweiten Weltkrieg Pfarrkirche von Inzenhof, Tschanigraben und einigen ungarischen Gemeinden. In der Zeit des Eisernen Vorhangs stand sie im Niemandsland zwischen Österreich und Ungarn. Sie verfiel zusehends.



Mittlerweile wird in der Kirche wieder Gottesdienst gefeiert. Einmal die Woche treffen sich ungarische und österreichische Gläubige zum gemeinsamen Gottesdienst. Bischof János Székely, Bischof von Szombathely in Ungarn, und der Eisenstädter Bischof Ägidius J. Zsifkovics wollen dieses Zeichen des Miteinanders und des Friedens im gemeinsamen Feiern zum Ausdruck bringen.



Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Kinderchor aus Magyarlak–Csörötnek "Vidám Angyalok" - "Lustige Engel" - und einem Bläserensemble der Polizeimusik Burgenland. An der Orgel musiziert Franz Stangl.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Anrufe aus Deutschland und Österreich sind kostenfrei. Die Nummer lautet: 0800 – 100 2260.



Weitere Informationen unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de.