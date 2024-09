Katholischer Gottesdienst

An der Hauptorgel ist Matthias Koch, an der Chororgel Max Jenkins zu hören. Gefeiert wird der katholische Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael und Johannes in Brakel.



Brakel gehört mit 15.000 Einwohnern zu den kleinen Städten im östlichen Westfalen und liegt zwischen Paderborn und Hannover. Viele kleine Dörfer und die Landwirtschaft prägen die Umgebung. Die Pfarrgemeinde gehört zum Erzbistum Paderborn und kann auf eine lange, reiche Geschichte zurückblicken. Viele ehemalige Klöster, die in der Säkularisation 1803 untergegangen sind – unter anderem Kloster Corvey an der Weser, UNESCO-Weltkulturerbe seit 2014 – prägen bis heute das Land. Zum Pastoralen Raum Brakeler Land gehören etwa 8400 Katholiken in 13 Kirchengemeinden, von denen etwa 4000 in Brakel leben.



Im Anschluss an den Gottesdienst sind Gemeindemitglieder unter der Telefonnummer 0700 – 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichender Mobilfunktarif) bis 18.00 Uhr erreichbar.



Weitere Informationen sind unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.



Kontakt zur Gemeinde:

Pfarrbüro Brakel

Kirchplatz 8

33034 Brakel