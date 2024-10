Katholischer Gottesdienst

Anlass zu den Überlegungen zur Gottesliebe, die im Zentrum des Gottesdienstes stehen, gibt ein Wort des deutschen Mystikers Meister Eckart: "Manche Menschen wollen Gott mit den Augen ansehen, mit denen sie eine Kuh ansehen. Die Kuh liebst du wegen der Milch und des Käses und deines eigenen Nutzens." Aber nur ohne Kalkül ist Liebe vollendet.



Die Passionsspiele St. Margarethen blicken auf eine knapp 100-jährige Geschichte zurück. Erstmals wurden sie 1926 aufgeführt. In der Session ziehen rund 400 Laiendarsteller aus dem 2700 Einwohner zählenden Ort in die Naturkulisse des Römersteinbruchs und versuchen, die Botschaft des Evangeliums sinnenfällig in die heutige Zeit zu übersetzen. Das Team der Passionsspiele wirkt bei der Gestaltung des Gottesdienstes in Wort und Musik mit.



Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernehmen der Kirchenchor und das Kirchenorchester St. Margarethen sowie an der Orgel Michael Grassl. Die musikalische Leitung liegt bei Albin Rudisch.



