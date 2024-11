Katholischer Gottesdienst

Gleichzeitig richtet die Adventszeit unseren Blick auf die Wiederkunft Christi, eine Hoffnung, die unserem Leben Sinn und Orientierung geben kann. Diese Perspektive ermutige Christen, auch in Herausforderungen Gottes Wirken zu erkennen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können.



Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet vom Jugendkathedralchor mit Orchester unter der Leitung von Domkapellmeister Harald Schmitt. An der Orgel spielt Marcel Andreas Ober.



Der neu gestaltete Innenraum der Sankt-Hedwigs-Kathedrale in Berlin stellt die Gemeinschaft der Gläubigen in den Mittelpunkt, indem der Altar zentral unter der Kuppel platziert wird. Die kreisförmige Anordnung um den Altar symbolisiert den Communio-Gedanken und die Bedeutung der Eucharistie.



