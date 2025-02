Katholischer Gottesdienst

Das Evangelium erinnere daran, dass wir oft die Schwächen anderer Menschen kritisierten, während wir unsere eigenen Fehler übersehen, so Pfarrer Drescher. In seiner Predigt hebt er hervor, dass Gott mit seiner Liebe helfe, im Nächsten das Schöne und Gute zu erkennen und uns an den Begabungen anderer erfreuen zu können. Besonders der Fasching kann ermutigen, das Leben mit mehr Gelassenheit zu betrachten, denn "Gott lässt mich fröhlich sein".



Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernimmt Vera Lorenz an der Orgel.



Die Kirche Heilige Familie in Bad Griesbach wurde 1913 geweiht und bietet heute nach umfangreichen Renovierungen rund 500 Gläubigen Platz. Ihr imposanter Bau mit dem 56 Meter hohen Turm und moderner Ausstattung lädt zur gemeinsamen Feier ein.



Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es bis 18.00 Uhr ein Zuschauertelefon unter der Nummer: 0700 – 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichender Mobilfunktarif).



Weitere Informationen im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de