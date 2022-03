Katholischer Gottesdienst zum Palmsonntag

Am Palmsonntag wird neben dem Einzug Jesu in Jerusalem auch an seine Passion erinnert. In Lohr am Main wird die Leidensgeschichte in einer Prozession mit lebensgroßen Figuren dargestellt.

