Orthodoxer Gottesdienst

Zur Gemeinde Christi Himmelfahrt gehören über 20.000 Gläubige, die in der Hauptstadt und dem nahen Umland leben. Neben Kinder- und Erwachsenenkatechese bietet die Gemeinde kulturelle Aktivitäten an, Unterricht in byzantinischer Musik sowie theologische Vorträge. Sie beteiligt sich intensiv am ökumenischen Dialog in der Hauptstadt und unterhält enge Beziehungen zu anderen orthodoxen Gemeinden in Berlin und der Region sowie zur katholischen und evangelischen Kirche.



Die erste griechisch-orthodoxe Kirchengemeinde wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Berlin gegründet. Seit 1976 ist die Kirche Christi Himmelfahrt in Steglitz geistliches Zentrum und Sitz der griechisch-orthodoxen Gemeinde der Hauptstadt.



Im Anschluss an den Gottesdienst stehen Mitglieder der Gemeinde und der orthodoxen Kirche in Deutschland bis 15.00 Uhr für Fragen am Telefon zur Verfügung unter der Nummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute, Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif).



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.