Immer online, immer unterwegs, nichts verpassen, überall dabei sein – das ist FOMO, die "Fear of Missing Out". Befeuert durch Social Media kann es zur Obsession, zur Sucht werden. Was hilft?



Harald Lesch und Thomas Schwartz diskutieren die Ursachen dieses psychologischen Phänomens. Wie kann man das Gefühl positiv umlenken? Wie befreie ich mich von diesem Druck, wie kann FOMO zu JOMO werden, der "Joy of Missing Out"? Ist Religion ein guter Ratgeber?



Es gibt scheinbar unendliche Möglichkeiten – seien es aufregende Freizeiterlebnisse mit coolen Freunden, exotische Reisen oder immer wieder neue berufliche Chancen. Im Vergleich mit anderen haben Menschen das Gefühl, dass ihr eigenes Leben weniger aufregend oder erfolgreich ist. Besonders Social Media und das Bilder-Dauerfeuer haben dabei einen starken Einfluss. Die Betroffenen entwickeln Neidgefühle und sind unzufrieden. Diese Angst, die "Fear of Missing Out", kann einen starken psychischen Druck verursachen. Welche Lösungen gibt es dagegen?



Wissenschaftler Harald Lesch und Theologe Thomas Schwartz versuchen, Antworten zu finden. Im Schloss Kochberg in der Nähe von Weimar, wo Goethe Charlotte von Stein besuchte, überlegen sie auch, ob FOMO nur ein modernes Phänomen ist oder ob man schon zu Goethes Zeiten dieses Gefühl kannte – ganz ohne Social Media. Auch aus ihren eigenen Erfahrungen entwickeln sie Ideen, wie man mit diesem Gefühl umgehen kann und wie man zufriedener mit sich und dem eigenen Leben wird.



Harald Lesch, Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator, moderiert die ZDF-Wissenschaftsreihe "Leschs Kosmos", die "Terra X"-Reihe "Faszination Universum" und zahlreiche andere "Terra X"-Sendungen sowie den YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co." Er erhielt zahlreiche wissenschaftliche und journalistische Auszeichnungen, unter anderem den Deutschen Fernsehpreis 2018 und 2020 sowie das Bundesverdienstkreuz 2023.



Thomas Schwartz, römisch-katholischer Priester, Theologe, Honorarprofessor, Autor, Verleger und Fernsehmoderator, hat zusammen mit Harald Lesch mehrere Bücher veröffentlicht und ist außerdem Hauptgeschäftsführer von Renovabis, dem Osteuropa-Hilfswerk der Katholischen Kirche in Deutschland.



"Lesch sieht Schwartz: FOMO – die Angst, etwas zu verpassen" ist ab Freitag, 1. November 2024, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.