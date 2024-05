Frieden beginnt vor der eigenen Haustür Film von Nina Koshofer

Harald Lesch und Thomas Schwartz erörtern Lösungsmöglichkeiten und Strategien. Dabei fängt Frieden aus ihrer Sicht bei jedem einzelnen selbst an. Der innere Frieden des Einzelnen ist eine Voraussetzung dafür, gelassen mit Auseinandersetzungen und Spannungen umzugehen. Wie werde ich "selbst-zufrieden" und warum ist das bedeutend für ein harmonischeres Miteinander?



Wenn sich aber mit dem Nachbarn oder in der eigenen Familie unüberbrückbare Differenzen auftun, wie kommen Menschen aus dem Zerwürfnis wieder heraus? Wissenschaftler Harald Lesch und Theologe Thomas Schwartz fragen, wie etwa überraschende Perspektivwechsel, gemeinsames Informieren, Distanz zu sich selbst oder auch ein auflockernder Witz wieder Frieden im persönlichen Umfeld schaffen können. Dabei bewegen sich die beiden mit ihren lebensphilosophischen Überlegungen zwischen Handlungsideen wie etwa: "Was Du nicht willst, das man dir tut, das füge auch keinem anderen zu" und "Wenn dir einer auf die linke Wange schlägt, dann halte ihm auch die rechte hin".



Die Kernfrage ihres Gesprächs: Wie kann es gelingen, im Kleinen aber auch auf gesellschaftlicher Ebene Konfliktmuster zu unterbrechen, um aus zwischenmenschlichen Sackgassen wieder herauszukommen und Kommunikation neu zu ermöglichen? Dabei nennen die beiden Freunde in ihrem nachdenklichen Zwiegespräch nicht nur lebenspraktische Beispiele, sondern lassen die Zuschauenden auch an ihren persönlichen Erfahrungen teilhaben.



Die Sendung steht mit ihrem Thema auch im Kontext des 103. Deutschen Katholikentages, der vom 29. Mai bis 2. Juni 2024 in Erfurt stattfindet und dessen Leitwort "Zukunft hat der Mensch des Friedens" lautet.



Harald Lesch, Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator, moderiert die ZDF-Wissenschaftsreihe "Leschs Kosmos", die "Terra X"-Reihe "Faszination Universum" und zahlreiche andere "Terra X"-Sendungen sowie die YouTube-Kanäle "Terra X Lesch & Co. Harald Lesch" erhielt zahlreiche wissenschaftliche und journalistische Auszeichnungen, unter anderem den Deutschen Fernsehpreis 2018 und 2020 sowie das Bundesverdienstkreuz 2023.



Thomas Schwartz, römisch-katholischer Priester, Theologe, Honorarprofessor, Autor, Verleger und Fernsehmoderator, hat zusammen mit Harald Lesch mehrere Bücher veröffentlicht und ist außerdem Hauptgeschäftsführer des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis.