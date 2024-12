Versuchungen sind verführerisch. Das fängt bei Schokolade an und gipfelt in Machtmissbrauch. Banal oder komplex – wer ihnen widersteht, kann daran wachsen und eine innere Stärke entwickeln.



Wissenschaftler Harald Lesch und Theologe Thomas Schwartz diskutieren, was moderne Versuchungen sind, was sie ausmacht und welche Konsequenzen sie für uns Menschen haben. Sowohl die Bibel als auch die Wissenschaft bieten hier spannende Impulse.



Versuchungen sind vielfältig und für jeden anders, genauso ihre Auswirkungen. Was für den einen wenig verlockend sein mag, kann den anderen zumindest in einen großen Gewissenskonflikt bringen. Die ständige Zugriffsmöglichkeit auf Internetshops macht es nicht leichter. Doch was spielt sich da bei uns Menschen genau ab, wenn wir uns einer Versuchung gegenübersehen? Welche Rolle spielt der Botenstoff Dopamin dabei? Wie können wir uns dagegen wappnen, wenn wir zu häufig einer Versuchung nachgeben und das für uns negative Folgen hat?



Harald Lesch und Thomas Schwartz beleuchten das Thema Versuchung in einer Münchner Einkaufspassage von verschiedenen Seiten. Welche Auswirkungen können Versuchungen nicht nur auf Privatpersonen, sondern auch auf die Gesellschaft haben? Ferner beschäftigen sie sich mit der Frage, wie wir zwischen kurzfristigem Genuss und langfristigem Wohl unterscheiden können. Dabei lassen sie auch persönliche Erfahrungen einfließen und geben Tipps an die Hand, wie wir Verlockungen besser gegenübertreten können. Und sie sind überzeugt: Aus dem richtigen Umgang mit Versuchungen können wir auch Positives ziehen.



Harald Lesch, Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator, moderiert die ZDF-Wissenschaftsreihe "Leschs Kosmos", die "Terra X"-Reihe "Faszination Universum" und zahlreiche andere "Terra X"-Sendungen sowie den YouTube-Kanal Terra X Lesch & Co. Harald Lesch erhielt zahlreiche wissenschaftliche und journalistische Auszeichnungen, unter anderem den Deutschen Fernsehpreis 2018 und 2020 sowie das Bundesverdienstkreuz 2023.



Thomas Schwartz, römisch-katholischer Priester, Theologe, Honorarprofessor, Autor, Verleger und Fernsehmoderator, hat zusammen mit Harald Lesch mehrere Bücher veröffentlicht und ist außerdem Hauptgeschäftsführer des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis.



"Lesch sieht Schwartz – Versuchung: Fluch oder Segen?" ist am Sendetag ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar.