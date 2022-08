Es geht um die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen, es geht um uns und welche Welt wir den nachfolgenden Generationen hinterlassen wollen. Wie kann das der Menschheit gelingen? Was braucht es dazu von der Gesellschaft und vom Individuum? Und was kann der Einzelne dafür tun?



Diese Fragen stehen im Mittelpunkt dieser Folge des Feiertagsakzentes "Lesch sieht Schwartz". An Mariä Himmelfahrt diskutieren der Naturwissenschaftler Harald Lesch und der Theologe Thomas Schwartz unter dem Motto "Weniger ist das neue Mehr", was wir als Gesellschaft tun müssen und können, um das 21. Jahrhundert gut werden zu lassen. Unter wissenschaftlichen und religiösen Aspekten betrachten sie die aktuelle Situation und die Herausforderungen. Dabei suchen sie explizit nach positiven Antworten und den Kräften und Wirkungen, die selbst gewählter Verzicht freisetzen kann. Dies sowohl in wissenschaftlich motivierten Konzepten zur Rettung unserer Lebensgrundlagen als auch in religiösen Ausrichtungen zum Teilen und zur Solidarität. Aus ihren jeweiligen Positionen und Denkweisen heraus versuchen die beiden, die Handlungsoptionen herauszuarbeiten, die wir haben, und zeichnen ein optimistisches Bild unserer kollektiven und individuellen Möglichkeiten.



Harald Lesch ist Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator. Er moderiert die ZDF-Wissenschaftsreihe "Leschs Kosmos", die "Terra X"-Reihe "Faszination Universum" und zahlreiche andere "Terra X"-Sendungen sowie die YouTube-Kanäle Terra X Lesch & Co. Harald Lesch erhielt zahlreiche wissenschaftliche und journalistische Auszeichnungen, unter anderem den Deutschen Fernsehpreis 2018.



Thomas Schwartz ist römisch-katholischer Priester, Theologe, Honorarprofessor, Autor, Verleger und Fernsehmoderator. Zusammen mit Harald Lesch hat er mehrere Bücher veröffentlicht und die ARD-alpha-Reihe "Alpha bis Omega" moderiert. Thomas Schwartz ist außerdem Hauptgeschäftsführer des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis.