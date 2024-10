Markus Lanz vom 1. Oktober 2024

Jens Spahn, CDU-Politiker

Der Unions-Fraktionsvize äußert sich zur Entwicklung in Nahost, den deutsch-israelischen Beziehungen und den Perspektiven seiner Partei nach den ostdeutschen Landtagswahlen.



Ulrike Herrmann, Journalistin

Nach dem Chaos im Thüringer Landtag analysiert die "taz"-Redakteurin die Debatte um ein AfD-Verbot. Zudem blickt sie auf die erste Sondierungsrunde von CDU, BSW und SPD in Erfurt.



Christoph Ehrhardt, Nahostexperte

Zugeschaltet aus Beirut, informiert der "FAZ"-Korrespondent über die Lage im Südlibanon, wo Israels Armee eine Bodenoperation gegen die Terrororganisation Hisbollah gestartet hat.



Guido Steinberg, Islamwissenschaftler

Der Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik spricht über die Zukunft der geschwächten Hisbollah und die Gefahr eines Flächenbrandes im Nahen Osten.



Dominik Lessmeister, ZDF-Korrespondent

Direkt aus Tel Aviv berichtet er über die aktuelle Situation in der israelischen Hauptstadt, nachdem der Iran Israel mit rund 180 Raketen angegriffen hat.



Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent

Der Leiter des ZDF-Büros Washington erläutert, wie die amerikanische Regierung auf die Zuspitzung in Nahost schaut und was diese Entwicklung für den US-Präsidentschaftswahlkampf bedeutet.