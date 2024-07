Markus Lanz vom 11. Juli 2024

Michael Roth, SPD-Politiker

Mit Blick auf das NATO-Jubiläum spricht der Außenpolitiker über die neuen geostrategischen Herausforderungen des Verteidigungsbündnisses und über die Rolle Deutschlands in der Welt.



Marie-Janine Calic, Historikerin

Die Münchner Professorin forscht zu den Themen Konfliktbearbeitung und internationale Friedenssicherung. Sie geht der Frage nach, was Diplomatie in einem Krieg leisten kann.



Rüdiger von Fritsch, Ex-Botschafter

Der frühere deutsche Botschafter in Moskau gewährt einen Einblick in die Welt der diplomatischen Arbeit. Zudem erzählt er die außergewöhnliche Fluchtgeschichte seiner Familie.



Rolf Nikel, Ex-Diplomat

Der ehemalige deutsche Botschafter in Polen blickt zurück auf das Friedensabkommen des Balkankrieges. Außerdem äußert er sich zur Ukraine.