Markus Lanz vom 13. Juni 2024

Saskia Esken, SPD-Co-Vorsitzende

Sie nimmt Stellung zu den Ursachen der Schlappe ihrer Partei bei der Europawahl und erläutert, welche Lehren daraus gezogen werden sollen.



Michael Bröcker, Journalist

Der Chefredakteur von "Table.Media" kritisiert den Umgang der SPD mit deren Wahlniederlage. "Es wäre am logischsten, wenn Kanzler Scholz die Vertrauensfrage stellen würde", meint er.



Rüdiger von Fritsch, Ex-Botschafter

Der frühere deutsche Botschafter in Moskau analysiert, was der Ausgang der EU-Wahl für den europäischen Umgang mit der Ukraine und Russland bedeutet.



Simon Schnetzer, Jugendforscher

In den letzten Jahren hat er diverse Jugendstudien durchgeführt. Er schildert, wie sich Ängste und Sorgen junger Menschen im Wahlverhalten niederschlagen.



Britta Hilpert, ZDF-Korrespondentin

Die Leiterin des ZDF-Studios Wien zieht eine Bilanz der Europawahl in Österreich, wo die rechtspopulistische FPÖ erstmals stärkste Kraft bei einer landesweiten Wahl geworden ist.