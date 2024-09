Markus Lanz vom 17. September 2024

Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender

Nach dem Platzen des Migrationsgipfels nimmt er Stellung zur Asylpolitik, dem Zustand seiner Partei, der Führung von Olaf Scholz und dem Verhältnis des Kanzlers zu Friedrich Merz.



Daniel Friedrich Sturm, Journalist

Der Leiter des Hauptstadtbüros vom "Tagesspiegel" analysiert die heutige Bekanntgabe, dass CDU-Chef Merz Kanzlerkandidat der Union wird und was das für die SPD bedeutet.



Jana Puglierin, Politologin

Die Expertin der Denkfabrik "European Council on Foreign Relations" berichtet von ihrem jüngsten Ukrainebesuch. Und sie spricht über die Chancen möglicher Friedensinitiativen.



Ulf Röller, ZDF-Korrespondent

Der Leiter des ZDF-Studios Brüssel erläutert, was Deutschlands Pläne zur Migration und die Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen in der EU an Reaktionen auslösen.