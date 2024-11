Markus Lanz vom 20. November 2024

Karl Lauterbach, SPD-Politiker

Der Bundesgesundheitsminister erklärt, warum Olaf Scholz für ihn der ideale Kanzlerkandidat ist und wie es gelingen soll, seine Krankenhausreform noch in dieser Legislatur zu verabschieden.



Michael Bröcker, Journalist

Der Chefredakteur von "Table.Media" liefert eine Einordnung der Diskussion um den SPD-Kanzlerkandidaten und bilanziert Karl Lauterbachs Arbeit als Gesundheitsminister.



Olivia Kortas, Journalistin

Die Kiew-Korrespondentin der "Zeit" spricht über die Lage in der Ukraine und sagt, wie man vor Ort über Donald Trump und ein mögliches Friedensabkommen mit dem Aggressor Russland denkt.



Rüdiger von Fritsch, Ex-Botschafter

Der frühere deutsche Botschafter in Moskau erläutert, welche politischen Interessen in den USA, Russland und China maßgeblich für Entwicklungen in der Ukraine sein könnten.