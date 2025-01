Martin Huber, CSU-Politiker

Der CSU-Generalsekretär äußert sich zur Messerattacke von Aschaffenburg und erläutert, welche Schwerpunkte die Union für einen Wechsel in der Migrationspolitik setzen will.



Victoria Rietig, Migrationsforscherin

Die Expertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hinterfragt die asyl- und migrationspolitische Programmatik von CDU/CSU und informiert über die Flüchtlingssituation in Europa.



Markus Feldenkirchen, Journalist

Der "Spiegel"-Redakteur analysiert die Bedeutung des Themas Migration im Bundestagswahlkampf.



Daniel Gerlach, Nahost-Experte

Der Chefredakteur des Magazins "zenith" war gerade in Syrien. Er berichtet von seinen Eindrücken in dem Bürgerkriegsland.